Онколог перечислил подверженные раку типы людей

Онколог Карасев: раку подвержены пожилые, курящие и родственники раковых больных

Некоторые категории людей более подвержены онкологическим заболеваниям, чем другие, рассказал кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист Иван Карасев. Подверженные риску заболеть раком типы он перечислил в беседе с изданием «Доктор Питер».

На первом месте по риску заболеть онкологическим заболеванием, по его словам, находятся пожилые люди, способность организма которых воспроизводить клетки без ошибок существенно снижается. «Увы, от этого фактора никуда не убежишь, но можно снизить риски уже в 30-40 лет, чтобы дожить до старости без "приключений"», — пояснил Карасев.

Также, по мнению врача, заболеть раком рискуют курящие, регулярно употребляющие алкоголь люди, а также родственники раковых больных, особенно если у родственников были опухоли молочной железы, матки и рак желудочно-кишечного тракта. «Уже со старта такие люди получили ген, который отвечает за мутации. Наша задача — минимизировать другие факторы вашей жизни, которые могут подстегнуть развитие онкологии», — сказал врач.

Наконец, в группе риска находятся люди, контактирующие с токсическими или радиоактивными веществами, и те, у кого есть вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус Эпштейна — Барр, гепатит В и С. «Уже давно доказано, что ВПЧ при неблагоприятных условиях может приводить к раку шейки матки, вирус Эпштейна — Барр — к раку носоглотки, лимфомам, раку желудка, гепатиты — к раку печени», — предупредил Карасев.

Ранее люди с онкологическими заболеваниями с форума Reddit рассказали о первых признаках рака, которые их встревожили и заставили пройти обследование. Многие признались, что первыми «звоночками» стали сильные и необъяснимые боли.