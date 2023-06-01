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18:40, 1 июня 2023Экономика

Оценен экономический ущерб России от пандемии коронавируса

Роспотребнадзор: экономический ущерб России от COVID-19 в 2022 году составил ₽1,6 трлн

Роспотребнадзор оценил экономический ущерб для России от пандемии коронавируса в 2022 году в 1,6 триллиона рублей, пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Ущерб подсчитывали на основе прямых медицинских расходов и расходов на медицинское обслуживание в течение заболевания, а также непрямых потерь экономики. Прямые медицинские расходы составили от 0,76 до 1,35 триллиона рублей, непрямые потери экономики — не менее 0,5 триллиона рублей.

Однако ущерб мог быть значительно серьезнее, считают в Роспотребнадзоре. Его удалось снизить благодаря тестам ПЦР, которые позволяли контролировать распространение COVID-19.

В мае Минфин сообщил, что по итогам апреля дефицит федерального бюджета достиг 3,42 триллиона рублей, в то время как запланированный правительством на весь год уровень составляет всего 2,93 триллиона рублей. 

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    Софья Ермакова
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