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15:17, 1 июня 2023Бывший СССР

Описаны особенности новых гарантий безопасности для Украины от НАТО

Политолог Дудаков исключил участие военнослужащих НАТО в украинском конфликте

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Новые гарантии безопасности для Украины от НАТО едва ли будут предполагать существенные изменения. Страна и дальше будет получать финансирование и военную помощь, вместе с тем, страны альянса не станут отправлять своих военнослужащих в зону конфликта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Разница между новыми гарантиями безопасности и вступлением в НАТО огромна. Вступление — это серьезный шаг в сторону эскалации. Подразумевается, что гарантии безопасности будут предоставлены от лица всех участников альянса, что они обязаны будут напрямую, своими силами, участвовать в конфликте. А это уже быстро перерастает в Третью мировую, ядерный конфликт и конец света», — объяснил политолог.

По его словам, Украина и дальше будет получать западное вооружение, финансовые транши. Но теперь это будет прописано в новых документах.

Принимать Украину в НАТО никто не собирается, по крайней мере, пока идут боевые действия. А формальные договоренности ничего не меняют, только дают новую надежду на то, что однажды альянс поддержит вступление Украины в НАТО

Малек Дудаковполитолог

Дудаков также добавил, что ни одна из стран НАТО не хочет отправлять своих военных в зону украинского конфликта, поскольку такой шаг чреват слишком большими последствиями. Он заключил, что гарантии безопасности вряд ли подразумевают радикальные изменения в формате поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что в НАТО задумались о формировании сдерживающей оболочки вокруг Украины. Кроме того, рассматривается возможность предоставления Киеву гарантий безопасности, включающих обязательство членов альянса оказывать поддержку украинской стороне и консолидацию военной мощи.

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    Варвара Кошечкина
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