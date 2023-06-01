Туристка упала со скалы и провела несколько часов на дне ущелья

Daily Mail: туристка упала со скалы в Западной Австралии и получила легкие травмы

Туристка упала со скалы и провела несколько часов на дне ущелья, дожидаясь спасателей. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел в национальном парке Кариджини в Западной Австралии. Путешественница поскользнулась и свалилась вниз около двух часов дня. Она получила легкие травмы, однако не могла выбраться сама. Спасатели вызвали на помощь врачей, чтобы убедиться, что передвигать женщину безопасно.

На всю операцию по спасению ушло несколько часов. Туристку доставили в больницу лишь к ночи того же дня. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

Ранее ирландская туристка чудом выжила после падения с высоты в Италии. Молодая женщина захотела сделать селфи в Купальнях Пизы, но потеряла равновесие и упала на землю.