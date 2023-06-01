Телескоп Уэбба обнаружил гигантский водяной шлейф Энцелада

Nature Astronomy: обнаружен выбрасываемый Энцеладом шлейф воды длиной 10 тысяч километров

Ученые Юго-Западного научно-исследовательского института сообщили о наблюдении гигантского шлейфа водяного пара длиной около 10 тысяч километров, который извергался с поверхности Энцелада, спутника Сатурна. Наблюдения были проведены с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy. Кратко об открытии рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Известно, что на Энцеладе существует подповерхностный океан жидкой воды, доказательство наличия которого были изначально получены зондом «Кассини», проанализировавшим образцы ледяных зерен и водяного пара, вырывающихся в космос из трещин на ледяной поверхности спутника. Новые данные были получены спектрографом ближнего инфракрасного диапазона на борту телескопа Уэбба.

Во время одного оборота Энцелада вокруг Сатурна, что занимает 33 часа, спутник извергает воду, которая распределяется по плотному Е-кольцу газового гиганта, образуя тор. Обнаруженный шлейф простирается более чем на 20 диаметров самого Энцелада. Примерно 30 процентов выброшенной воды остается в «кильватере» спутника, а 70 процентов улетучивается в пространство системы планеты.

Ученые планируют проанализировать воду в шлейфе на предмет наличия маркеров существования жизни, таких как органические вещества и перекись водорода. Телескоп Уэбба способен предоставить исследователям данные с высоким отношением сигнал/шум, которое в 10 раз больше, чем во время первого цикла работы, что дает ученым наилучшую возможность для поиска следов жизнедеятельности в подледном океане спутника.