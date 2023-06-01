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17:58, 1 июня 2023Экономика

Европа начала искать покупателей для неиспользованного топлива

Европа начала искать на рынках стран Азии и Африки покупателей для неиспользованного угля

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В 2022 году Европа, опасаясь энергетического кризиса, запаслась углем. Но топливо не пригодилось из-за теплой зимы, а его хранение дорого обходится. Как сообщает Bloomberg, теперь трейдеры стали искать покупателей для неиспользованного угля в странах Азии и Африки.

По данным аналитического центра Ember, в этом зимнем сезоне в ЕС сжигалось на 11 процентов меньше угля по сравнению с предыдущим. А топливо не может долго храниться на открытом воздухе и быстро приходит в негодность. Стремясь избавиться от запасов, топливо начали активно продавать.

В целом в 2023 году из Испании, Нидерландов и других европейских стран было отправлено 1,12 миллиона тонн угля на другие рынки, в том числе в Марокко, Сенегал, Гватемалу и Индию. На этом фоне цены на доставку угля в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена упали до 90 долларов за тонну — это менее четверти от прошлогоднего пика.

В октябре 2022 года Международное энергетическое агентство (МЭА) предрекло начало спада потребления угля уже в 2025 году. Аналитики компании ожидали, что мировой спрос на уголь к 2030 году может снизиться до 5,15 миллиарда тонн, а к 2050 году — до 3,8 миллиарда тонн.

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    Платон Щукин
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