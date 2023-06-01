Изменение климата заставило рыб мигрировать к полюсам

Global Change Biology: изменение климата вызывает миграцию рыб в более холодные воды

Ученые Университета Глазго (Великобритания) выяснили, что изменение климата заставляет большинство популяций рыб мигрировать к северному и южному полюсам, в более холодные воды. Результаты исследования опубликованы в журнале Global Change Biology.

Исследователи проанализировали данные о 115 видах во всех основных океанических регионах и изучили 595 различных реакций популяций рыб на повышение температуры моря. Оказалось, что виды, живущие в районах, которые нагреваются быстрее, демонстрируют более быстрые изменения своего географического распределения.

По мнению ученых, переселение в более холодные места может быть лучшей стратегией выживания в краткосрочной перспективе. При этом коммерчески эксплуатируемые виды рыб движутся медленнее, на что влияют дополнительные факторы, такие как рыболовство. Кроме того, передвигающиеся рыбы могут стать инвазивными видами, нарушая морские экосистемы в новых местах.

Известно, что температура воды влияет на обмен веществ, рост и размножение рыб. Кроме того, морские виды часто имеют очень узкий диапазон оптимальных для жизни температур, поэтому нагревание моря из-за глобального потепления может привести к их гибели. Ученые подсчитали, что изменение климата в семь раз быстрее влияет на морские экосистемы, чем на жизнь на суше.