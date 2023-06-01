Дефицит бензина на заправках в Белгородской области опровергли

Замгубернатора Белгородской области Гладский опроверг дефицит бензина на заправках

В сети появились публикации о том, что в Белгородской области на заправках якобы возник дефицит бензина. Однако замгубернатора региона Дмитрий Гладский опроверг эту информацию.

Сообщение о том, что на заправках Белгородской области якобы закончился бензин и возникли большие очереди, 1 июня опубликовал в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко. «Меж тем на заправках в Белгородской области закончился бензин. Местные пишут в соцсетях, что стоят в очереди уже полчаса, но движения нет», — говорилось в посте Геращенко.

К публикации при этом была прикреплена фотография с очередью из машин на заправке. В посте не было приведено каких-либо доказательств того, что местные жители действительно сообщают о дефиците топлива, отсутствовали ссылки на такие сообщения.

Изображение, которое в посте Геращенко и последующих публикациях других Telegram-каналов было выдано за нынешние очереди на заправках в Белгородской области, на самом деле было опубликовано в 2018 году на сайте для автолюбителей DRIVE2. В профиле пользователя, выложившего фотографию, указано, что он живет в Красноярске.

Правительство Белгородской области 1 июня в официальном Telegram-канале опровергло утверждения о недостатке топлива на заправках в регионе. «Никаких проблем с обеспечением горюче-смазочными материалами по всей линейке — это и дизельное топливо, и все виды бензинового топлива, 92-й, 95-й. Существует в достаточных запасах. Это подтверждается информацией от основных сетевых организаций, снабжающих топливом всю нашу область. Есть запасы, есть транспортировщики, есть работающие заправки», — заявил замгубернатора Белгородской области Дмитрий Гладский.

Утверждения о том, что в Белгородской области якобы возник дефицит бензина на заправках, распространялись в украинских и проукраинских Telegram-каналах (1, 2). Многие украинские Telegram-каналы и СМИ опубликовали сделанное в 2018 году изображение, утверждая, что на заправках в регионе образовались очереди и возникла паника (1, 2).

Недостоверная информация о нехватке бензина в регионе не получила широкого распространения в российских СМИ и медиа, однако некоторые издания опубликовали ее опровержение (1, 2). Опровержение также появилось в некоторых сообществах во «ВКонтакте» (1, 2).

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