Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:10, 1 июня 2023Интернет и СМИ

Дефицит бензина на заправках в Белгородской области опровергли

Замгубернатора Белгородской области Гладский опроверг дефицит бензина на заправках

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В сети появились публикации о том, что в Белгородской области на заправках якобы возник дефицит бензина. Однако замгубернатора региона Дмитрий Гладский опроверг эту информацию.

Сообщение о том, что на заправках Белгородской области якобы закончился бензин и возникли большие очереди, 1 июня опубликовал в своем Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко. «Меж тем на заправках в Белгородской области закончился бензин. Местные пишут в соцсетях, что стоят в очереди уже полчаса, но движения нет», — говорилось в посте Геращенко.

К публикации при этом была прикреплена фотография с очередью из машин на заправке. В посте не было приведено каких-либо доказательств того, что местные жители действительно сообщают о дефиците топлива, отсутствовали ссылки на такие сообщения.

Материалы по теме:
«Дважды умер за свою страну» В интернете ежегодно хоронят одного и того же человека. Что за этим стоит?
«Дважды умер за свою страну»В интернете ежегодно хоронят одного и того же человека. Что за этим стоит?
10 декабря 2022
Скоординированная травля. Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
Скоординированная травля.Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
17 декабря 2021

Изображение, которое в посте Геращенко и последующих публикациях других Telegram-каналов было выдано за нынешние очереди на заправках в Белгородской области, на самом деле было опубликовано в 2018 году на сайте для автолюбителей DRIVE2. В профиле пользователя, выложившего фотографию, указано, что он живет в Красноярске.

Правительство Белгородской области 1 июня в официальном Telegram-канале опровергло утверждения о недостатке топлива на заправках в регионе. «Никаких проблем с обеспечением горюче-смазочными материалами по всей линейке — это и дизельное топливо, и все виды бензинового топлива, 92-й, 95-й. Существует в достаточных запасах. Это подтверждается информацией от основных сетевых организаций, снабжающих топливом всю нашу область. Есть запасы, есть транспортировщики, есть работающие заправки», — заявил замгубернатора Белгородской области Дмитрий Гладский.

Утверждения о том, что в Белгородской области якобы возник дефицит бензина на заправках, распространялись в украинских и проукраинских Telegram-каналах (1, 2). Многие украинские Telegram-каналы и СМИ опубликовали сделанное в 2018 году изображение, утверждая, что на заправках в регионе образовались очереди и возникла паника (1, 2).

Недостоверная информация о нехватке бензина в регионе не получила широкого распространения в российских СМИ и медиа, однако некоторые издания опубликовали ее опровержение (1, 2). Опровержение также появилось в некоторых сообществах во «ВКонтакте» (1, 2).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    Глава парламента Чечни обратился к Пригожину с предупреждением
    Появились новые данные об уникальном сервисе для российских школьников
    В Госдуме раскритиковали идею ежегодных выплат семьям ко Дню защиты детей
    София Ротару прервала общение с Лаймой Вайкуле из-за «длинного языка» артистки
    Объявленного в розыск журналиста Попкова обвинили в теракте в Петербурге
    Стало известно об ударе ВСУ по Белгородской области из ракетного комплекса C-200
    Десятки горящих маршруток в Подмосковье попали на видео
    Названа предварительная причина пожара с 37 автобусами и маршрутками под Москвой
    Россиянам раскрыли способы выбрать надежных продавцов на маркетплейсах
    Первый iPhone с «монобровью» получит iOS 17
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.