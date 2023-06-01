Байден заявил о готовности США к жесткой конкуренции с Китаем

Байден: США готовы к жесткой конкуренции с Китаем и настроены на совместную работу

Вашингтон готов к «жесткой конкуренции» с Китаем и параллельно с этим настроен на совместную работу. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден в ходе приветственной речи в Академии ВВС США, его слова передает РИА Новости.

«Мы готовы к жесткой конкуренции с Китаем и будем отстаивать свои интересы — во имя наших друзей и ценностей», — отметил американский лидер.

При этом, по его словам, США и Китай должны иметь возможность совместно работать над решением общих вызовов, таких как изменения климата. Байден также указал на то, что США не ищут конфронтации или конфликта с Китаем.

Ранее посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Вашингтон готов к разговору с Китаем. «Нам нужны более эффективные каналы [связи] между двумя правительствами, более глубокие каналы», — отметил он. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о нежелании вести холодную войну с Китаем и указал на отсутсвие стремления сдерживать азиатскую страну.