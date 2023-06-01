Незнакомец оплатил долг девушки и заставил ее пожалеть об этом

Reddit: незнакомец оплатил долг девушки и угрозами пытался вернуть деньги обратно

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как незнакомец оплатил долг по ее кредитной карте и заставил ее пожалеть об этом. Девушка рассказала, что мужчина пытался угрозами вернуть деньги обратно, когда она отказалась выполнять его просьбу купить ему подарочные карты для криптоторговли.

Автор поста рассказала, что познакомилась в соцсетях с мужчиной, с которым у них завязалось дружеское общение. «Мы регулярно общались, он проявлял неподдельный интерес к моей жизни», — вспомнила она.

Через время мужчина предложил девушке оплатить ее долг по кредитной карте. «Я знаю, что нельзя никому отправлять личную информацию, но я была студенткой с долгом от расходов на проживание в размере более двух тысяч долларов, а он сказал, что готов был его погасить», — рассказала героиня истории.

Тогда девушка отправила другу по переписке регистрационные данные, после чего получила подтверждение погашения долга по электронной почте. «Я поменяла пароль и поблагодарила его», — рассказала она.

Спустя пару недель, по ее словам, мужчина попросил выполнить для него одну просьбу. «Он сказал, что я единственная, кому он может доверять, и попросил купить меня подарочные карты для криптоторговли, деньги за которые он пообещал вернуть мне позже», — добавила она. Тогда мужчина начал давить на девушку и заставлять помочь ему, но она отказалась.

«Мужчина стал угрожать мне и просить вернуть его деньги, которые он заплатил за погашение моего долга. Он сказал, что я сильно пожалею, если не верну деньги в течение суток», — написала рассказчица. Затем девушка удалила все аккаунты в соцсетях и изменила пароли во всех учетных записях. После этого мужчина прислал ей письмо по электронной почти и пригрозил написать на нее заявление в полицию.

Позже девушка решила рассказать о случившемся родителям, которые помогли ей решить проблему. «Это был сложный урок, который показал мне, что бесплатный сыр только в мышеловке», — заключила автор.

В комментариях под постом пользователи написали, что это распространенная схема мошенников — сначала «помогать» жертве, а затем вымогать у нее деньги. Специалисты по финансовым махинациям также объяснили, что, вероятно, мошенник не погашал дог, а минус снова отобразится на карте автора через время.