Ограничения на продажу вейпов и кальянов в России вступили в силу

В России 1 июня начали действовать ограничения при продаже вейпов и кальянов

В России 1 июня вступил в силу закон, который вводит ограничения при продаже вейпов и кальянов. Об этом говорится в Telegram-канале Государственной думы.

В частности, запрещается розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов. Торговать вейпами и кальянами теперь можно только в магазинах и павильонах.

Кроме того, не допускается выкладка и демонстрация таких устройств в торговом объекте. Демонстрировать их будут по просьбе покупателя после ознакомления с перечнем продаваемой продукции. Вступивший в силу закон также включает запрет продажи несовершеннолетним всех видов вейпов, в том числе безникотиновых.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним — лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Как пояснил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, закон направлен на защиту здоровья молодежи.