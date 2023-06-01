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14:22, 1 июня 2023Бывший СССР

В Белоруссии указали на готовность НАТО к полномасштабным боевым действиям

Совбез Белоруссии: учения НАТО у границ говорят о готовности альянса к боевым действиям

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Интенсивность учений НАТО у границ Белоруссии говорит о готовности альянса к полномасштабным боевым действиям в регионе. Об этом в четверг, 1 июня, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает ТАСС.

В ходе заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ) Вольфович прокомментировал число военных учений НАТО у границ республики.

«Интенсивность и количество проводимых за последние два года учений позволяет говорить о готовности Североатлантического блока к полномасштабным боевым действиям в регионе», — отметил он.

Ранее Вольфович заявил, что группировки НАТО в европейском регионе могут начать боевые действия без мобилизационного развертывания. Он подчеркнул, что были зафиксированы опасные качественные изменения в деятельности НАТО.

До этого глава белорусского Министерства обороны Виктор Хренин назвал назвал свою страну мишенью НАТО. По его словам, размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия не изменило восприятие страны в НАТО — республика является мишенью альянса со времен СССР.

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    Варвара Кошечкина
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