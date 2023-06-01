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13:25, 1 июня 2023Интернет и СМИ

Американский канал выдал кадры обрушения дома в США за атаку дронами Москвы

Американский канал Newsmax выдал кадры обрушения дома в США за атаку дронами Москвы

Американский телеканал Newsmax выдал фотографии частичного обрушения дома в США за кадры с последствиями атаки Москвы дронами. На это обратил внимание проект Media Matters for America, отслеживающий фейки в американских СМИ.

Речь идет о выпуске программы «Отчет с Гретой ван Састерен» (The Record with Greta Van Susteren), который вышел в эфир 30 мая. «В российско-украинском конфликте разворачивается новая глава, и это вызывает обеспокоенность. Этим утром перед рассветом на Москву — город с 21 миллионом жителей — была совершена атака. Дроны врезались в несколько зданий», — сообщила ведущая Грета ван Састерен.

Во время ее рассказа на экране демонстрировалось видео с многоквартирным домом в городе Девенпорт штата Айова, который частично обрушился в воскресенье, 28 мая. Те же снимки были показаны перед рекламным блоком, когда Састерен анонсировала освещение атаки Москвы беспилотниками. Выпуск программы с этими изображениями по-прежнему доступен на сайте телеканала.

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4 мая 2023

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении ремонтных работ в домах, жители которых были эвакуированы из-за атаки дронов. Он заверил, что удалось устранить все повреждения.

Москва и Подмосковье подверглись атакам беспилотников 30 мая. В столице были зафиксированы попадания в три жилых дома. Собянин тогда рассказал, что за медицинской помощью обратились два человека, от госпитализации они отказались. В Минобороны России произошедшее назвали террористической атакой.

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    Маргарита Щигарева
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