Собянин заявил о завершении ремонтных работ в домах москвичей после атаки дронов

Мэр Москвы заявил о завершении ремонта в домах после эвакуации жильцов из-за атаки дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении ремонтных работ в домах, жители которых были эвакуированы из-за атаки дронов. Об этом градоначальник написал в Telegram-канале.

Он разъяснил, что специалисты восстановили остекление, чтобы москвичи максимально быстро вернулись в свои квартиры.

«Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену поврежденных элементов в квартирах и подъездах. Дополнительно провели обследование конструкций домов, чтобы выявить возможные скрытые нарушения», — отметил мэр Москвы.

Собянин также подчеркнул, что удалось устранить все повреждения. Он заверил, что ресурсоснабжение в домах работает штатно.

До этого была опубликована карта мест падения дронов в Москве и Московской области.

Так, на карте точки, где упали дроны, образуют почти прямую линию вдоль подмосковного Новорижского шоссе.

30 мая Москва и Подмосковье подверглись атакам беспилотников. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Мэр города Сергей Собянин тогда рассказал, что здания оказались повреждены в результате происшествия. Кроме того, по его данным, за медицинской помощью обратились два человека, однако от госпитализации граждане отказались.

В тот же день в Минобороны России назвали случившееся террористической атакой. По информации ведомства, всего в ней участвовали восемь беспилотников самолетного типа, все они были поражены. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Московской области.