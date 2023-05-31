Опубликована карта мест падения дронов в Подмосковье и Москве

РБК опубликовал карту мест падения дронов в Москве и Московской области

Появилась карта мест падения дронов в Подмосковье и Москве. Ее опубликовал РБК.

Так, на карте точки, где упали дроны, образуют почти прямую линию вдоль Новорижского шоссе Московской области.

Изображение: сервис «Яндекс.Карты» / РБК

По сведениям собеседника РБК, близкого к ГУ МВД Подмосковья, а также источника, знакомого с ходом расследования, фрагменты снарядов и обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружили в четырех поселках на Рублевке. Кроме того, по словам опрошенных, два фрагмента принадлежали неким «неустановленным объектам». Для их идентификации уже назначили экспертизы.

Как утверждают собеседники РБК, три фрагмента нашли в деревне Жуковка Одинцовского городского округа — в дачном поселке «Новь» и дачном поселке «Ильинское». Они располагаются рядом с Рублево-Успенским шоссе и Новорижским шоссе.

30 мая Москва и Подмосковье подверглись атакам беспилотников. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Мэр города Сергей Собянин разъяснил, что здания оказались повреждены в результате происшествия. Кроме того, по его данным, за медицинской помощью обратились два человека, однако от госпитализации граждане отказались.

В тот же день в Минобороны России назвали случившееся террористической атакой. По информации ведомства, всего в ней участвовали восемь беспилотников самолетного типа, все они были поражены. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Московской области.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков назвал налет беспилотников на Москву «ответными действиями киевского режима на весьма эффективные наши удары по одному из центров принятия решений в воскресенье». Президент Владимир Путин позднее разъяснил, что два-три дня назад Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины.