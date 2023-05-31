Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:06, 31 мая 2023Россия

Опубликована карта мест падения дронов в Подмосковье и Москве

РБК опубликовал карту мест падения дронов в Москве и Московской области

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Появилась карта мест падения дронов в Подмосковье и Москве. Ее опубликовал РБК.

Так, на карте точки, где упали дроны, образуют почти прямую линию вдоль Новорижского шоссе Московской области.

Изображение: сервис «Яндекс.Карты» / РБК

По сведениям собеседника РБК, близкого к ГУ МВД Подмосковья, а также источника, знакомого с ходом расследования, фрагменты снарядов и обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружили в четырех поселках на Рублевке. Кроме того, по словам опрошенных, два фрагмента принадлежали неким «неустановленным объектам». Для их идентификации уже назначили экспертизы.

Как утверждают собеседники РБК, три фрагмента нашли в деревне Жуковка Одинцовского городского округа — в дачном поселке «Новь» и дачном поселке «Ильинское». Они располагаются рядом с Рублево-Успенским шоссе и Новорижским шоссе.

30 мая Москва и Подмосковье подверглись атакам беспилотников. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Мэр города Сергей Собянин разъяснил, что здания оказались повреждены в результате происшествия. Кроме того, по его данным, за медицинской помощью обратились два человека, однако от госпитализации граждане отказались.

Материалы по теме:
Москву атаковали украинские беспилотники. Что известно о типах и вооружении этих дронов?
Москву атаковали украинские беспилотники. Что известно о типах и вооружении этих дронов?
30 мая 2023
Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Работа ПВО и сбитые дроны: что известно об ударах по столице?
Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Работа ПВО и сбитые дроны: что известно об ударах по столице?
30 мая 2023
Украинские дроны взорвались над Кремлем. Как в Москве и Киеве отреагировали на атаку?
Украинские дроны взорвались над Кремлем. Как в Москве и Киеве отреагировали на атаку?
3 мая 2023

В тот же день в Минобороны России назвали случившееся террористической атакой. По информации ведомства, всего в ней участвовали восемь беспилотников самолетного типа, все они были поражены. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Московской области.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков назвал налет беспилотников на Москву «ответными действиями киевского режима на весьма эффективные наши удары по одному из центров принятия решений в воскресенье». Президент Владимир Путин позднее разъяснил, что два-три дня назад Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    Белый дом анонсировал контрнаступление Украины
    Дочь Александра Серова пожаловалась на травлю со стороны матери в интернете
    Названы минусы льготной ипотеки
    Huawei выпустила умные часы с глюкометром
    Актриса Поплавская назвала Макаревича и Пугачеву «престарелыми фриками»
    Стало известно о возможном возвращении Adidas в Россию
    Названы самые неприятные качества руководителей
    Россиянам станет доступно больше авиарейсов за рубеж через Грузию
    Российская певица рассказала о сильном дискомфорте на съемках популярного шоу
    Украина получит от Швеции одни из самых современных БМП
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.