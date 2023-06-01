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18:24, 1 июня 2023Моя страна

Медицинские работники состязались в мини-футболе в Кабардино-Балкарии

Соревнования по мини-футболу провели в Нальчике в честь Дня медицинского работника

Кадр: ГТРК «Кабардино-Балкария»

Турнир по мини-футболу для медиков состоялся в Кабардино-Балкарии в честь Дня медицинского работника. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, соревнования, в которых состязались 12 команд, провели в Дворце спорта в Нальчике. Отмечается, что врачи и медбратья боролись за победу в течение целого дня. Данный турнир — часть республиканской спартакиады, которую предложили провести в Минздраве при поддержке Министерства спорта республики.

Известно, что помимо футбола, в Кабардино-Балкарии проведут соревнования по теннису, шахматам и легкой атлетике. Победителя спартакиады объявят 10 июня в праздничной обстановке.

В ноябре в Нальчике также состоялся межрегиональный турнир по дзюдо. Всего в турнире приняли участие 200 юношей в возрасте 15-16 лет. Отмечается, что чемпионат проводили в честь 30-летия спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо имени Сефа Нирова

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    Майя Пономаренко
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