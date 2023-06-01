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10:26, 1 июня 2023Ценности

Кендалл Дженнер снялась в оголяющем тело платье на яхте

Модель Кендалл Дженнер снялась в оголяющем тело платье бренда David Koma на яхте

Фото: @kendalljenner

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер поделилась кадрами в откровенном образе. Соответствующие снимки и видео появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала серию сторис, на которых она позирует на яхте в мини-платье черного цвета люксового бренда David Koma. На размещенных кадрах видно, что декольте наряда выполнено из прозрачной ткани, а оголенное тело манекенщицы прикрывают аппликации в виде красных цветков. В качестве обуви она выбрала туфли на невысоком каблуке.

Из аксессуаров на Дженнер, которая снялась на палубе, были шелковый шарф и небольшие серьги-кольца. Ее волосы уложили волнами и распустили, а на лицо нанесли нюдовый макияж. Известно, что стилистом телезвезды выступила Дани Мишель.

Ранее в мае Кендалл Дженнер показала ягодицы на балу Met Gala. На фото было видно, что звезда вышла в свет в оголяющем ягодицы боди из стразов с длинными рукавами и серебристым воротником, а также черных ботинках на высокой платформе. Помимо этого, манекенщица сделала макияж в нейтральных оттенках и надела аккуратные серьги в виде цветов.

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    Майя Пономаренко
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