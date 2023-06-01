В Харьковской области прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе 1 июня, объявлен режим воздушной тревоги

В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Харькове раздаются взрывы», — подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Кроме того, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Харьковской области. Глава областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях.

Ранее в Деснянском районе Киева был арестован охранник поликлиники, который не открыл бомбоубежище во время воздушной тревоги. Как сообщалось, окружная прокуратура проводит следственные действия в самом медучреждении. Жители окрестных домов рассказали, что охранник регулярно пренебрегал исполнением своих обязанностей, а за последний месяц его неоднократно замечали за распитием алкоголя.

