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14:11, 1 июня 2023Бывший СССР

В Харьковской области прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе 1 июня, объявлен режим воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Харькове:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Харькове раздаются взрывы», — подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Кроме того, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Харьковской области. Глава областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях.

Ранее в Деснянском районе Киева был арестован охранник поликлиники, который не открыл бомбоубежище во время воздушной тревоги. Как сообщалось, окружная прокуратура проводит следственные действия в самом медучреждении. Жители окрестных домов рассказали, что охранник регулярно пренебрегал исполнением своих обязанностей, а за последний месяц его неоднократно замечали за распитием алкоголя.

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    Кристина Есикова
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