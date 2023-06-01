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16:49, 1 июня 2023Бывший СССР

В Херсонской области рассказали о попытках похищения детей спецслужбами Украины

Сальдо заявил о сорванных попытках спецслужб Украины похитить детей в Херсонской области

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Российские оперативные службы сорвали попытки спецслужб Украины через подставные организации похитить детей, чтобы вывезти их из Херсонской области в Киев. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram.

«Наши оперативники пресекли уже несколько попыток заезжих "волонтерок" оформить опекунство над детьми, оставшимися без родительского попечения, а затем через третьи страны доставить их в Киев», — заявил он.

По мнению Сальдо, цель таких попыток — не забота о детях, а «примитивная пропаганда». «Дети, которых спасли от вывоза в киевский ад, рассказали, что в Киеве они должны были дать лживое интервью, очерняющее их жизнь в России», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с фондом Save Ukraine планирует пропагандистскую акцию, в которой задействуют вывезенных в Россию детей и их родителей.

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    Алевтина Запольская
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