Стало известно о подготовке СБУ провокации с «похищенными» Россией детьми

РИА Новости: СБУ использует матерей с Украины для создания фейка о похищении детей Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с фондом Save Ukraine планирует пропагандистскую акцию, в которой будут задействованы якобы вывезенные в Россию дети и их родители. Об этом со ссылкой на свой источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что семерым женщинам, чьи дети находятся на территории России после эвакуации из Херсона в октябре 2022 года, организовали и профинансировали приезд в Россию с условием, что после возвращения на родину они дадут интервью.

«Понятно, в каком ключе интервью выстроит Save Ukraine и СБУ. Женщины использовались втемную, главная задача — очернение России с использованием темы "похищения детей"», — уверяет источник агентства.

В распоряжении журналистов агентства имеется видеозапись беседы с одной из таких матерей, Татьяной Бодак. Женщина является матерью студента морского колледжа, которого в октябре эвакуировали из Херсона. По ее словам, после прихода украинских войск ее с сыном вывезли в Хмельницкую область, где с ней связались представители прокуратуры и СБУ.

Сотрудники ведомств уведомили, что сын женщины, который после достижения восемнадцатилетия попадет под призыв, уже находится в международном розыске. «Они мне сказали, что мой ребенок находится в международном розыске, я об этом даже ни сном ни духом, потому что я никуда не писала, не звонила, и я знала, где мой сын находится и что с ним все хорошо», — призналась Бодак, добавив, что забрать сына ей помешали бюрократические препоны, из-за которых сделать загранпаспорт не удалось.

После того как женщина в соцсетях разместила призыв, с ней связались сотрудники фонда Save Ukraine, которые помогли ей оформить и получить загранпаспорт.

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