Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:56, 1 июня 2023Экономика

Международный химический гигант ушел из России

Немецкий химический концерн Lanxess ушел из России и передал активы бизнесмену Якушину
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Немцкая химическая компания Lanxess передала активы в России местному бизнесмену Владимиру Якушину. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно выписке от 30 мая, 99,9 процента уставного капитала дочернего предприятия Lanxess в Липецке принадлежало управляющей компании ООО «Ланксесс», а остальные 0,01 процента числились за новым соучредителем ООО «Нортекс». С 31 мая компании принадлежит 100 процентов уставного капитала «Ланксесса».

Получивший российские активы международного химического гиганта предприниматель является генеральным директором российского химического концерна Nortex. Аналогичную должность Якушин занял в «Ланксессе».

После начала специальной военной операции на Украине из России также ушла крупнейшая в США химическая компания 3M. В сентябре руководство группы решило продать активы в стране, их общая стоимость оценивалась в 50 миллионов долларов. Корпорация планировала продать бизнес научно-производственному холдингу ВМП.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов ВСУ у Шебекино
    Мастер кунг-фу разбил 122 кирпича голыми руками и попал на видео
    Россиянин представился полицейским и забрал у мужчины 100 тысяч рублей
    Звезда «Сплетницы» избавится от дома в Нью-Йорке
    Сексолог назвала продукты для потенции и секса «как у Аль Пачино»
    Безработного мужчину задержали за домогательства к 21-летней россиянке
    Пассажирка обвинила стюардессу в расизме из-за одного замечания
    В ПСЖ объяснили заявления тренера об уходе Месси
    Психолог дала рекомендации по борьбе со страхом карьерного роста
    Власти Косово допустили проведение новых выборов из-за конфликта с Сербией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.