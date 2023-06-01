Международный химический гигант ушел из России

Немецкий химический концерн Lanxess ушел из России и передал активы бизнесмену Якушину

Немцкая химическая компания Lanxess передала активы в России местному бизнесмену Владимиру Якушину. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно выписке от 30 мая, 99,9 процента уставного капитала дочернего предприятия Lanxess в Липецке принадлежало управляющей компании ООО «Ланксесс», а остальные 0,01 процента числились за новым соучредителем ООО «Нортекс». С 31 мая компании принадлежит 100 процентов уставного капитала «Ланксесса».

Получивший российские активы международного химического гиганта предприниматель является генеральным директором российского химического концерна Nortex. Аналогичную должность Якушин занял в «Ланксессе».

После начала специальной военной операции на Украине из России также ушла крупнейшая в США химическая компания 3M. В сентябре руководство группы решило продать активы в стране, их общая стоимость оценивалась в 50 миллионов долларов. Корпорация планировала продать бизнес научно-производственному холдингу ВМП.