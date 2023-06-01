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07:20, 1 июня 2023Среда обитания

Российские льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ

«Известия»: льготные категории россиян получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50%

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россияне, имеющие льготы, смогут платить за жилищно-коммунальных услуги (ЖКУ) на 30-50 процентов меньше по сравнению с остальными гражданами. Об этом пишут «Известия».

В Минстрое изданию рассказали, что денежные средства теперь будут направляться на счет поставщика услуг, а не потребителю как сейчас. Субсидии гражданам будут выдаваться как «скидка», в виде электронного сертификата — жилец оплатит по счету меньше, а недостающую часть компенсирует государство.

Уточняется, что сервис появится не ранее 2024 года.

15 мая сообщалось, что комитет Госдумы по строительству и ЖКХ внес в правительство рекомендации по упрощению получения льгот на оплату ЖКУ. Депутаты пояснили, что сейчас процесс получения льгот занимает много времени и требует сбора большого количества документов. Предполагается, что после рассмотрения рекомендации для получения льготы гражданам потребуется заполнить всего лишь одно заявление. Также в Госдуме предложили ввести новые критерии получения субсидии.

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    Марина Совина
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