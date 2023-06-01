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10:31, 1 июня 2023Культура

Литвинова отреагировала на информацию о получении французского гражданства

Рената Литвинова опровергла информацию о получении французского гражданства

Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова прокомментировала информацию о получении гражданства Франции. Об этом она сообщила в разговоре с ТАСС.

Переехавшая из Москвы в Париж в феврале прошлого года артистка опровергла информацию о том, что ей выдали французское гражданство. Она также добавила, что паспорт другого государства не получала и певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом).

«У меня единственный паспорт — русский. У Земфиры нет французского гражданства. Только русский паспорт», — рассказала актриса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Рамазанова получила французский паспорт. Исполнительница опровергла эту новость и указала, что у нее «нет и не будет» иного гражданства, кроме российского. Она отметила, что платит налоги в России, несмотря на проживание за границей на протяжении последних полутора лет.

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    Анастасия Астахова
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