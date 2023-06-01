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16:19, 1 июня 2023Ценности

Россиянам раскрыли способы выбрать надежных продавцов на маркетплейсах

Основатель Finamp Яценко: у продавца на маркетплейсе должно быть пять-семь фото товара

Фото: Unsplash

Основатель компании Finamp Андрей Яценко раскрыл россиянам способы выбрать надежных продавцов на маркетплейсах. Соответствующий комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам Яценко, в первую очередь во время онлайн-покупок необходимо обратить внимание на правильное оформление карточки товара. В ней должны быть пять-семь фотографий разных ракурсов, которые демонстрируют продаваемую продукцию и ее детали. «Если есть видео, значит селлер вложился в этот товар, потратил время, снял видео и разместил в карточку. Значит, товар неплохо продается и достаточно качественный», — отметил специалист.

Кроме того, на карточках товара размещают инфографику. «Маленькие блоки текста, где обозначены характеристики товара, которые важны для покупателя», — объяснил он и добавил, что стоит присмотреться к тем позициям, у которых более 100 продаж.

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Еще одним важным критерием для выбора добросовестного продавца являются отзывы. По мнению специалиста, желательно покупать те товары, у которых уже больше 100 отзывов и с оценкой больше 4,5. При этом надо понимать, что некоторые продавцы публикуют ложные отзывы.

Затем нужно изучить самого продавца. Так, в карточке товара должны быть указано ИП или ООО, общий рейтинг и количество проданной продукции. «Общей рейтинг продавца должен быть больше четырех звезд. Если он уже продал больше тысячи товаров, то имеет смысл ему доверять», — заключил он.

В марте сообщалось, что россиянам упростили покупки в иностранных интернет-магазинах: теперь при заказе на сумму менее 15 тысяч рублей не потребуется идентификация личности.

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    Мария Винар
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