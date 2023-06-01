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11:55, 1 июня 2023Россия

В Госдуме высказались о вероятности новой мобилизации

Депутат Госдумы Чепа: не вижу условий, при которых понадобилась бы новая мобилизация

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Вопрос о всеобщей мобилизации в Госдуме на данный момент не обсуждается, поскольку острая необходимость в ней отсутствует. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Этот вопрос в Госдуме не обсуждается. Решения будут приниматься исходя из развития ситуации. Конечно, должна быть мобилизация. Но это мобилизация экономики, мобилизация людей, но не армии. Это другое», — сказал политик.

Он заметил, что всеобщая мобилизация является крайне серьезным вопросом, поскольку она чревата значительными угрозами для экономической, политической, социальной жизни страны.

«Кроме того, можно, конечно, гадать о том, как дальше будет развиваться ситуация, но пока я не вижу условий, при которых мобилизация была бы необходима», — заключил Чепа.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о возможности людям с судимостью проходить военную службу по контракту в период мобилизации. Документ также предлагает разрешить гражданам, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, заключить контракт на военную службу.

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    Варвара Кошечкина
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