«Мемориал» оштрафовали на 300 тысяч рублей за дискредитацию армии России

В Екатеринбурге суд оштрафовал «Мемориал» на 300 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал общественную организацию «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом) на 300 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Санкции наложены по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ»). Поводом для составления административных протоколов послужили две публикации на сайте организации.

22 мая сообщалось, что суд арестовал главу пермского Центра исторической памяти Александра Чернышова по делу о контрабанде архивов. Сотрудники ФСБ провели обыски у членов краевого отделения общества «Мемориал» и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 226.1 («Покушение на контрабанду культурных ценностей») УК РФ после попытки вывезти в Германию архивные документы Центра исторической памяти. Фигурантами дела стали экс-глава пермского отделения Роберт Латыпов и глава пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов.