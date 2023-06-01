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18:23, 1 июня 2023Силовые структуры

Россиянин решился на теракт из-за проблем на работе после отказа от вакцинации

Суд отправил в психбольницу жителя Мурома, планировавшего теракт из-за отказа от вакцины

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Второй Западный окружной военный суд отправил на принудительное лечение жителя Мурома Артемия Серегина, который решился на теракт из-за проблем на работе после отказа от вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, поэтому суд решил отправить его на принудительное лечение в психбольницу. В связи с этим Серегина освободили от уголовной ответственности за совершение преступления в состоянии невменяемости. Ему вменялась подготовка к совершению теракта.

На суде мужчина пояснил, что из-за отказа от вакцинации его не допустили на практику на заводе. Он решил повлиять на снятие ковидных ограничений, устроив взрыв на митинге.

В июне 2022 года управление ФСБ по Владимирской области сообщило о задержании местного жителя, который из личной ненависти к системе государственного управления в России планировал совершить теракт с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ) на несанкционированном митинге. Экспертиза установила, что заготовленные им СВУ представляли угрозу, несмотря на отсутствие в них взрывчатого вещества.

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    Любовь Ширижик
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