Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:33, 1 июня 2023Мир

В конгрессе США обвинили Маска в попытке вмешаться в выборы в Турции

Конгрессвумен связала блокировку Twitter в Турции с планами Маска вмешаться в выборы в США

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Член палаты представителей конгресса США Александрия Окасио-Кортез обвинила американского предпринимателя Илона Маска в попытке вмешаться в выборы в Турции. Об этом сообщает The Independent.

Таким образом она прокомментировала блокировку аккаунтов некоторых политиков в Twitter, владельцем которого является Маск, в начале мая по просьбе турецкого правительства. «Меня беспокоят выборы в следующем году, учитывая, что Маск положил руку на чашу весов в Турции и тому подобное», — заявила конгрессвумен.

Как отмечает издание, о блокировках сообщалось 12 мая в аккаунте Global Government Affairs.

Ранее сооснователь Twitter Джек Дорси раскритиковал нового владельца компании, предпринимателя Илона Маска за его подход к управлению соцсетью. В частности, он не согласен с идеей взимать восемь долларов в месяц за верификацию аккаунтов при помощи синей галочки: По словам Дорси, «плата как доказательство подтверждения личности — это ловушка».

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о секретном плане НАТО на случай столкновения с Россией
    На Сахалине произошло ощущаемое землетрясение
    Президент Республики Сербской положительно оценил свой визит в Россию
    В конгрессе США обвинили Маска в попытке вмешаться в выборы в Турции
    В США приняли законопроект о повышении потолка госдолга
    Названы самые популярные премиальные смартфоны
    Россияне поспорили из-за объявления в московском дворе
    В России назвали вероятную особенность атаковавших Москву дронов
    Антонов раскритиковал власти США из-за нового пакета помощи Украине
    49-летнюю Хайди Клум засняли на яхте в откровенном купальнике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.