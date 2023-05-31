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15:15, 31 мая 2023Мир

Стало известно о возможном уголовном деле против соперника Эрдогана на выборах

DW: в Турции могут возбудить дело против соперника Эрдогана на выборах Кылычдароглу
Кемаль Кылычдароглу

Кемаль Кылычдароглу. Фото: Murad Sezer / Reuters

В Турции могут возбудить уголовное дело против оппозиционера, председателя Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу — соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана на прошедших выборах. Об этом стало известно Deutsche Welle (DW, внесено в России в реестр СМИ-иноагентов).

Уточняется, что, когда новый парламент Турции примет присягу, с Кылычдароглу снимут неприкосновенность, так как он не стал кандидатом в депутаты из-за участия в президентской гонке. После этого с полок могут снять около 40 файлов в отношении политика.

Известно, что 16 из них содержат заявления об оскорблениях, угрозах и клевете в адрес президента. «Если прокуратура превратит эти отчеты в судебные иски, Кылычдароглу может предстать перед судом в качестве ответчика», — отмечают журналисты.

Ранее сообщалось, что по итогам выборов альянс Эрдогана получил в парламенте Турции 323 места, а оппозиционный альянс Кылычдароглу — 212. О победе Эрдогана на президентских выборах в стране стало известно по итогам второго тура, который прошел 28 мая.

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    Полина Матюхина
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