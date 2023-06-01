Победители конкурса фестиваля «Дикая мята» смогут выиграть встречу с артистом

Победители конкурса музыкального фестиваля «Дикая мята» смогут выиграть встречу с артистом

Победители конкурса, организованного музыкальным фестивалем «Дикая мята», смогут выиграть личную встречу с исполнителем, выступающим на мероприятии в этом году. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для участия в соревновании необходимо до 10 июня сделать косплей любимого артиста, заявленного в лайнапе фестиваля, а также опубликовать фото в образе музыканта в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #косплейдикаямята.

Помимо личной встречи с артистом финалисты конкурса смогут выиграть пожизненный абонемент на мероприятие, мерч, билеты на концерты для себя и друзей, а также смартфон.

«Дикая мята» пройдет с 16 по 18 июня в Тульской области. Гостей фестиваля в 2023 году ждет более ста выступлений представителей разных музыкальных жанров — рока, альтернативы, инди и фолка.

На нескольких сценах фестивального поля появятся Леонид Агутин, The Hatters, Lumen, Sati Ethnica, polnalyubvi, Alai Oli, Green Apelsin и многие другие исполнители.

В этом году на фестивале будет организован пункт сбора пластиковых отходов: гости мероприятия смогут сдать на переработку пустые пластиковые ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки, из которых в последующем будут создаваться музыкальные инструменты, мебель и одежда. Помимо этого, на фестивальном поле будет организована территория красоты: все желающие смогут набить себе татуировки, заплести дреды или нарастить в волосы перья.

Стоимость билетов на фестиваль варьируется от 1,5 тысячи до 7 тысяч рублей. С 16 июня цены будут повышены. Узнать более подробную информацию о фестивале, а также приобрести билет можно на сайте мероприятия.