Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:36, 1 июня 2023Из жизни

Нудистов заставят заплатить за секс на пляже

Нудистов из Нидерландов пообещали штрафовать за секс на пляже из-за жалоб

Фото: rtem / Shutterstock / Fotodom

Посетителей нудистского пляжа в Нидерландах будут штрафовать за секс на пляже. Как сообщает Dutch News, власти озаботились данной проблемой.

После жалоб местных жителей власти города Вере в регионе Зеландия пообещали ужесточить наказание для пар, которые занимаются сексом на пляже для нудистов в заповеднике Ораньезон. Секс в публичных местах в Нидерландах запретили уже давно, однако теперь вместо предупреждения нарушителей в Ораньезоне заставят заплатить крупный штраф.

Мэр Фредерик Скувенаар рассказал, что городские власти получают от местных жителей от 25 до 30 жалоб в год в связи с сексуальной активностью на пляже.

Отдых голышом разрешен на пляже, и, конечно, никто не запрещает людям любить друг друга. Проблемы начинаются, когда это место становится точкой для занятий сексом. Это ведет к нежелательным ситуациям, которые, на мой взгляд небезопасны

Фредерик Скувенаармэр города Вере

Вокруг пляжа уже установили восемь щитов с красноречивыми запретительными знаками, на которых изображены две перечеркнутые пары стоп, направленные друг к другу и символизирующие половой акт.

Материалы по теме:
«Ни пива, ни кофе, ни секса!» Один из штатов США облюбовали религиозные фанатики. Чем они удивляют туристов?
«Ни пива, ни кофе, ни секса!»Один из штатов США облюбовали религиозные фанатики. Чем они удивляют туристов?
1 апреля 2022
«Здесь не только море и религиозные святыни» Израиль открывается для туристов из России. Ради чего туда стоит полететь?
«Здесь не только море и религиозные святыни»Израиль открывается для туристов из России. Ради чего туда стоит полететь?
21 ноября 2021

При этом владельцы местных кафе и закусочных удивлены таким шагом властей и отрицают, что ситуация с публичным сексом усугубилась в последние годы. Напротив, они считают, что принятые меры могут привести к обратным последствиям: люди из других областей и городов узнают, что пляж Ораньезон — это удобное место для секса на природе. К тому же некоторые полагают, что за жалобами стоят не обычные горожане, а местное сообщество ортодоксальных протестантов.

Здесь не было так тихо за последние 14 лет. Конечно, иногда случаются инциденты, но идея, что здесь какой-то филиал Содома и Гоморры просто смехотворна. Я подозреваю, что за жалобами стоит местная протестантская организация SGP

Марко Вьечертвладелец пляжного кафе Aloha Beach

Ранее сообщалось о крупнейшем заплыве нудистов, который прошел в Сиднее. В 2023 году в нем приняли участие около 1 300 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о секретном плане НАТО на случай столкновения с Россией
    В США рассказали о мешающих контрнаступлению проблемах Зеленского
    Ирина Салтыкова заявила об отказе от секса
    Нудистов заставят заплатить за секс на пляже
    Гладков рассказал о планируемой эвакуации жителей приграничных сел
    США оставили за Зеленским решение о присутствии России на переговорах по Украине
    В Шебекино после часового обстрела ВСУ пострадали два человека
    В Шебекино подсчитали ущерб от обстрелов ВСУ за день
    Украина заказала еще 300 немецких беспилотников
    В Подмосковье подросток ударил ножом бабушку и деда
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.