Россиян предупредили об опасности оставлять квартиры с открытыми окнами

Эксперт Приорова: оставлять окна в квартирах открытыми может быть опасно из-за воров

Оставлять квартиры с открытыми окнами опасно из-за того, что туда могут попасть воры, которые выдают себя за сотрудников сферы ЖКХ. Об этом в разговоре с NEWS.ru россиян предупредила эксперт по безопасности Елена Приорова.

«Воры сейчас очень мобильны, находчивы, используют козырьки, коробки для размещения кондиционеров, есть такие, кто работает под видом альпинистов, проводящих фасадные работы», — отметила специалист.

Помимо того что в квартиру могут залезть воры, окно на режиме проветривания может навредить мебели — если погода изменится, то при сильном ветре стекло может разбиться и попасть в комнату. Эксперт также уточнила, что во время ливня, если ветер дует в сторону окна, пострадают шторы и напольное покрытие. Кроме того, из квартиры сверху может попасть окурок, что приведет к возгоранию.

Ранее россиян предупредили, что экономия на покупке некоторых вещей при ремонте жилья может быть опасна. Не стоит экономить на монтаже электрики и выполнять работы самостоятельно. В случае нарушений техники безопасности может возникнуть пожар.