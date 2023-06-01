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08:36, 1 июня 2023Мир

В Мексике нашли полсотни мешков с человеческими останками

В Мексике прокуратура обнаружила десятки мешков с человеческими останками в ущелье

Фото: Reuters

Во время поисков компании молодых людей сотрудники прокуратуры мексиканского штата Халиско обнаружили в ущелье в Сапопане десятки мешков с частями тел. Пока удалось поднять 45 из них. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что поисковые работы велись для установления местонахождения семи сотрудников колл-центра, однако результат оказался весьма неожиданным. Мешки с человеческими останками были найдены в ущелье Мирадор-дель-Боске в Сапопане.

По предварительным данным, удалось поднять 45 мешков. Останки в них принадлежат как мужчинам, так и женщинам. Судмедэксперты штата уже начали определять, сколько всего было людей, а также приступили к опознанию обнаруженных тел.

Тем временем работы в 40-метровом ущелье при поддержке вертолета могут продолжаться еще несколько дней — до тех пор, пока на землю не будут подняты все мешки.

В ведомстве отметили, что пока неизвестно, принадлежат ли обнаруженные тела молодым людям, которых они разыскивают. Поисковая операция продолжается.

Ранее сообщалось, что в Канаде полиция раскрыла дело об изнасиловании полувековой давности. Полицейские нашли насильника, надругавшегося в 1975 году над 16-летней девушкой.

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    Екатерина Подвигина
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