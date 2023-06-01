Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:45, 1 июня 2023Наука и техника

Пять кораблей и подлодок Северного флота примут участие в параде

ТАСС: пять кораблей и подлодок Северного флота задействуют в Главном военно-морском параде

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Пять кораблей и атомных подводных лодок Северного флота будут задействованы в Главном военно-морском параде в День Военно-морского флота (ВМФ) России 30 июля. Парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к флоту.

«Предполагается участие, в частности, большого десантного корабля "Иван Грен", большого противолодочного корабля "Североморск", атомоходов "Казань" и "Вепрь", который встанет в парадный строй уже в третий раз», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что список участников парада могут менять, исходя из технического состояния кораблей.

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

В мае министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Министерстве обороны заявил, что Объединенная судостроительная корпорация ведет строительство и ремонт 62 кораблей для ВМФ России.

В том же месяце в Минобороны России сообщили, что с начала 2023 года ВМФ получил шесть кораблей и судов, а до конца года в состав флота войдут еще 30 кораблей.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    Российские силы вплотную подошли к Купянску
    В России начали заменять уехавших айтишников китайскими специалистами
    Суд над участниками украинской группировки «Медведи SS» перенесли на 21 июня
    Песков ответил на вопрос о заражении шпионским ПО телефонов в Кремле
    Путин наградил орденом Мужества главу белгородского Шебекино
    Жесткое задержание мотоциклиста инспекторами ДПС попало на видео
    МИД России предрек Западу провал в сталкивании Киева с Москвой
    В Кремле уличили НАТО в отношении к России как к противнику
    Лавров обсудил возможность приезда группы африканских лидеров в Россию
    Россияне описали ситуацию в попавшем под обстрел ВСУ Шебекино
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.