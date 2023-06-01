Пять кораблей и подлодок Северного флота примут участие в параде

ТАСС: пять кораблей и подлодок Северного флота задействуют в Главном военно-морском параде

Пять кораблей и атомных подводных лодок Северного флота будут задействованы в Главном военно-морском параде в День Военно-морского флота (ВМФ) России 30 июля. Парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к флоту.

«Предполагается участие, в частности, большого десантного корабля "Иван Грен", большого противолодочного корабля "Североморск", атомоходов "Казань" и "Вепрь", который встанет в парадный строй уже в третий раз», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что список участников парада могут менять, исходя из технического состояния кораблей.

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В мае министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Министерстве обороны заявил, что Объединенная судостроительная корпорация ведет строительство и ремонт 62 кораблей для ВМФ России.

В том же месяце в Минобороны России сообщили, что с начала 2023 года ВМФ получил шесть кораблей и судов, а до конца года в состав флота войдут еще 30 кораблей.