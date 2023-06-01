Генеральный директор Black Star пожаловался на трудности при строительстве дома

Гендиректор Black Star Пашу пожаловался на трудности при строительстве загородного дома

Генеральный директор лейбла Black Star, музыкальный продюсер Павел Курьянов, более известный под псевдонимом Пашу, пожаловался на большое количество трудностей, с которыми его семье пришлось столкнуться при строительстве загородного дома. Он поделился подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Курьянов и его супруга, певица Ханна, рассказали, что в течение пяти лет занимались строительством дома и вкладывали в него деньги. По словам пары, им было тяжело выдержать этот период, хотя они не отказывали себе в путешествиях и других благах.

Площадь дома достигает 1,6 тысячи квадратных метров. Изначально Пашу закладывал на строительство одну сумму, однако в итоге она выросла в 1,5 раза. «Аппетит приходит во время еды», — объяснил Курьянов.

Ранее актер Данила Якушев рассказал о строительстве дачи под Москвой — звезда сериала «Молодежка» построил дом за 3,5 миллиона рублей. Дача находится в 35 километрах от Москвы. По словам актера, он приобрел заболоченный участок в 10 соток, который осушал с помощью 20 грузовиков песка и 10 грузовиков земли.