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15:11, 1 июня 2023Среда обитания

Генеральный директор Black Star пожаловался на трудности при строительстве дома

Гендиректор Black Star Пашу пожаловался на трудности при строительстве загородного дома

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Генеральный директор лейбла Black Star, музыкальный продюсер Павел Курьянов, более известный под псевдонимом Пашу, пожаловался на большое количество трудностей, с которыми его семье пришлось столкнуться при строительстве загородного дома. Он поделился подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Курьянов и его супруга, певица Ханна, рассказали, что в течение пяти лет занимались строительством дома и вкладывали в него деньги. По словам пары, им было тяжело выдержать этот период, хотя они не отказывали себе в путешествиях и других благах.

Площадь дома достигает 1,6 тысячи квадратных метров. Изначально Пашу закладывал на строительство одну сумму, однако в итоге она выросла в 1,5 раза. «Аппетит приходит во время еды», — объяснил Курьянов.

Ранее актер Данила Якушев рассказал о строительстве дачи под Москвой — звезда сериала «Молодежка» построил дом за 3,5 миллиона рублей. Дача находится в 35 километрах от Москвы. По словам актера, он приобрел заболоченный участок в 10 соток, который осушал с помощью 20 грузовиков песка и 10 грузовиков земли.

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    Нина Ташевская
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