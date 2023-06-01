Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:54, 1 июня 2023Мир

Стало известно о возможном переносе саммита БРИКС в Китай из-за решения МУС

Reuters: ЮАР может обратиться к Китаю с просьбой провести саммит БРИКС из-за решения МУС

Фото: Wu Hong / Pool / Reuters

Власти Южно-Африканской Республики допускают возможность попросить Китай провести в этом году саммит БРИКС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника.

Мероприятие должно пройти 22-24 августа в Йоханнесбурге. Как стало известно изданию, ЮАР рассматривает варианты, чтобы избежать дискуссий о требовании Международного уголовного суда (МУС) арестовать президента России Владимира Путина. ЮАР является членом МУС и подчиняется его юрисдикции, поэтому должна будет арестовать российского лидера, если он прибудет на территорию страны.

«Твердого решения еще не было принято», — заявил генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор. По его словам, министры, которым поручено решение данного вопроса, встретятся в ближайшее время, чтобы обсудить данный вопрос.

17 марта МУС выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС отмечается, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    НАТО подготовила секретный план на случай войны с Россией. Такой документ создан впервые со времен холодной войны
    Российские льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ
    В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО
    На Украине оценили возможность удара Storm Shadow по Крымскому мосту
    Посетители музея разглядели айфон на картине 1882 года
    Развеян популярный миф о женском алкоголизме
    Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
    РСЗО «Смерч» поразила пункт управления ВСУ в Запорожье
    В США забеспокоились из-за возможной угрозы Америке со стороны российского флота
    Стало известно о создании в России новой РСЗО с умными боеприпасами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.