Польша поставила на границе с Белоруссией контейнеры для размещения солдат

Глава Совбеза Белоруссии Вольфович: Польша поставила на границе контейнеры для военных

Польша поставила на границе с Белоруссией 40 контейнеров для размещения военных, заявил глава Совета безопасности республики Александр Вольфович в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества независимых государств (СНГ). Его слова передает ТАСС.

«Буквально несколько дней назад на территории Польши — на брестском направлении вблизи границы — размещено в экстренном порядке около 40 контейнеров для размещения личного состава», — сказал Вольфович, указав, что сейчас цели Варшавы выясняют.

Ранее в Совбезе Белоруссии заявили, что интенсивность учений НАТО у границ республики говорит о готовности альянса к полномасштабным боевым действиям в регионе.