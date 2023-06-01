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14:41, 1 июня 2023Бывший СССР

Польша поставила на границе с Белоруссией контейнеры для размещения солдат

Глава Совбеза Белоруссии Вольфович: Польша поставила на границе контейнеры для военных
Александр Вольфович. Архивное фото

Александр Вольфович. Архивное фото. Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Польша поставила на границе с Белоруссией 40 контейнеров для размещения военных, заявил глава Совета безопасности республики Александр Вольфович в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества независимых государств (СНГ). Его слова передает ТАСС.

«Буквально несколько дней назад на территории Польши — на брестском направлении вблизи границы — размещено в экстренном порядке около 40 контейнеров для размещения личного состава», — сказал Вольфович, указав, что сейчас цели Варшавы выясняют.

Ранее в Совбезе Белоруссии заявили, что интенсивность учений НАТО у границ республики говорит о готовности альянса к полномасштабным боевым действиям в регионе.

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    Алевтина Запольская
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