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18:11, 1 июня 2023Бывший СССР

В Молдавии назвали саммит Европейского политического сообщества шабашем

Молдавский политик Клименко назвал саммит Европейского политического сообщества шабашем

Фото: Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency / Getty Images

Саммит Европейского политического сообщества — это политический шабаш. Так в разговоре с «Лентой.ру» высказался о встрече глав европейских государств в Молдавии почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко.

«Президент [Молдавии] Майя Санду рассказывает, что этот саммит — это праздник для всего молдавского народа. Я знаю, что если это праздник, то люди выходят на улицы с цветами, флажками, приветствуют почетных гостей, радуются и все прочее. В нашем же случае полиция стоит вдоль дорог через каждые 20-30 метров и категорически запрещено появляться в зоне гостиниц», — сообщил молдавский политик.

Также собеседник «Ленты.ру» сообщил, что на фоне саммита в стране действует жесточайшая цензура.

Жесточайшие ограничения любых контактов с членами делегаций и с журналистами

Валерий Клименкопочетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор»

«Мы считаем, что это шоу, которое устроили европейцы в знак поддержки Санду, которая стремится в Евросоюз. Само это мероприятие для нас, граждан Молдовы, ничего не значит. Это политический шабаш. И никаких последствий для нашей страны мы после этого саммита не видим», — заявил Клименко.

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Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Отмечается, что украинский лидер первым из глав государств приехал в замок Мими в городе Бульбоакэ, где в четверг, 1 июня, проходит саммит.

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