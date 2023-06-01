Грузина осудили за убийство жены-украинки из-за пособия

Bild: суд в Берлине осудил мужчину на пять лет за убийство жены-украинки из-за пособия

Гражданина Грузии осудили на пять лет тюремного заключения за убийство жены-украинки в состоянии аффекта из-за конфликта по поводу пособия. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По данным издания, супруги прибыли в Германию из Харькова в качестве беженцев. На Украине осужденный сам содержал семью, работая дальнобойщиком, но по приезде в Европу роли поменялись, и супруга стала главным кормильцем, так как все выплаты приходили именно на ее карту.

На момент совершения преступления семья жила в Берлине три месяца и неоднократно ругалась из-за пособия. Женщина позволяла себе покупать дорогую одежду, но не делилась средствами с мужем, даже когда он попросил дать ему денег на стрижку. В день убийства супруг попросил ее отдать хотя бы 900 евро с его личного ежемесячного пособия, чтобы уехать из Германии в Грузию. Однако украинка отказалась делиться, и мужчина ударил женщину ножом на глазах у их дочери и падчерицы.

Ранее украинские беженцы пожаловались на агрессивное поведение жителей Саксонии на востоке Германии. В свою очередь, координатор по работе с беженцами с Украины Сорен Скаликс сообщил, что многие пострадавшие от агрессии беженцы боялись обращаться в полицию, поскольку опасались, что это лишь усугубит ситуацию.

