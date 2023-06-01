Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:17, 1 июня 2023Мир

Грузина осудили за убийство жены-украинки из-за пособия

Bild: суд в Берлине осудил мужчину на пять лет за убийство жены-украинки из-за пособия

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Гражданина Грузии осудили на пять лет тюремного заключения за убийство жены-украинки в состоянии аффекта из-за конфликта по поводу пособия. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По данным издания, супруги прибыли в Германию из Харькова в качестве беженцев. На Украине осужденный сам содержал семью, работая дальнобойщиком, но по приезде в Европу роли поменялись, и супруга стала главным кормильцем, так как все выплаты приходили именно на ее карту.

На момент совершения преступления семья жила в Берлине три месяца и неоднократно ругалась из-за пособия. Женщина позволяла себе покупать дорогую одежду, но не делилась средствами с мужем, даже когда он попросил дать ему денег на стрижку. В день убийства супруг попросил ее отдать хотя бы 900 евро с его личного ежемесячного пособия, чтобы уехать из Германии в Грузию. Однако украинка отказалась делиться, и мужчина ударил женщину ножом на глазах у их дочери и падчерицы.

Ранее украинские беженцы пожаловались на агрессивное поведение жителей Саксонии на востоке Германии. В свою очередь, координатор по работе с беженцами с Украины Сорен Скаликс сообщил, что многие пострадавшие от агрессии беженцы боялись обращаться в полицию, поскольку опасались, что это лишь усугубит ситуацию.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Глава парламента Чечни обратился к Пригожину с предупреждением
    Появились новые данные об уникальном сервисе для российских школьников
    В Госдуме раскритиковали идею ежегодных выплат семьям ко Дню защиты детей
    София Ротару прервала общение с Лаймой Вайкуле из-за «длинного языка» артистки
    Объявленного в розыск журналиста Попкова обвинили в теракте в Петербурге
    Стало известно об ударе ВСУ по Белгородской области из ракетного комплекса C-200
    Десятки горящих маршруток в Подмосковье попали на видео
    Названа предварительная причина пожара с 37 автобусами и маршрутками под Москвой
    Россиянам раскрыли способы выбрать надежных продавцов на маркетплейсах
    Первый iPhone с «монобровью» получит iOS 17
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.