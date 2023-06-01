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19:55, 1 июня 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов ВСУ у Шебекино

Минобороны отчиталось об уничтожении 50 украинских бойцов в ходе их атаки на Шебекино

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

Российские силы ликвидировали более 50 украинских бойцов, участвующих в атаке на Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным российского ведомства, по противнику был нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа. Украинским бойцам пришлось отойти в направлении села Жовтневое Харьковской области Украины.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. Глава приграничного региона отметил, что в городе Шебекино и окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, и опроверг информацию о срочной эвакуации.

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