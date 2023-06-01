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13:29, 1 июня 2023Среда обитания

Россиян предупредили о трудностях при продаже дачи

Юрист Титов: чтобы выгодно продать дачу, придется потратить много времени и сил

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Желающим выгодно и без проблем продать дачу придется потратить много времени и сил. Способы избежать трудностей при реализации загородного участка россиянам рассказал юрист Михаил Титов, пишет «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, начать подготовку к сделке следует заранее — за несколько месяцев. Прежде всего понадобится документ, который подтвердит владение участком. Речь идет о выписке ЕГРН — ее нужно заказать на сайте Росреестра или в МФЦ.

«Самое сложное — это технический паспорт, который вам предоставят в Бюро технической инвентаризации. Но это может занять до трех месяцев. А вот кадастровый паспорт получают в Росреестре в течение недели», — добавил Титов.

Юрист уточнил, что продать дачный участок не получится, если он не стоит на учете. Кроме того, незаконно продавать дачу, которая обременена долгами. Повысить стоимость загородного участка поможет договор на подключение коммуникаций.

«Чтобы не пришлось продавать дачу с большой скидкой, обязательно приватизируйте участок. Многие из тех, кому он достался в наследство, не думают об этом вовремя. Незарегистрированный объект продать можно, но тогда придется существенно снизить цену», — заключил Титов.

Ранее для дачников в России предложили ввести новый налог. Речь идет о случаях, когда владельцы участка хотят разводить на нем живность для дальнейшей продажи. При этом для себя кур и коз содержать на даче можно без уплаты налога, но при условии, что они не будут мешать соседям.

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    Нина Ташевская
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