Обходы четырех городов России собрались построить раньше срока

Замглавы Департамента строительства: обходы четырех городов могут построить раньше срока

Автомобильные дороги в обход четырех городов России могут построить раньше срока. Об этом рассказал замдиректора департамента строительства правительства РФ Григорий Волков, пишет «Российская газета».

Речь идет о трассах для объезда Астрахани, Дербента, Хасавюрта и Грозного. Начать строительство этих объектов планировали в 2025-2027 годах, но решили запустить работы в 2024-м, чтобы приблизить их ввод в эксплуатацию, пояснил Волков.

Замглавы департамента добавил, что сейчас обсуждается возможность привлечения внебюджетных средств для финансирования этих объектов. Волков отметил, что в скором времени должны ввести в эксплуатацию другие две трассы — западный обход Краснодара и обход Аксая.

По словам главы госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, первую из этих автодорог должны открыть 10 июня 2023 года. Кроме того, в этом году хотят ввести трассу М-12 от Москвы до Казани. По словам главы компании, объекты находятся в очень высокой степени готовности.