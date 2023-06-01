Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:34, 1 июня 2023Среда обитания

Обходы четырех городов России собрались построить раньше срока

Замглавы Департамента строительства: обходы четырех городов могут построить раньше срока

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Автомобильные дороги в обход четырех городов России могут построить раньше срока. Об этом рассказал замдиректора департамента строительства правительства РФ Григорий Волков, пишет «Российская газета».

Речь идет о трассах для объезда Астрахани, Дербента, Хасавюрта и Грозного. Начать строительство этих объектов планировали в 2025-2027 годах, но решили запустить работы в 2024-м, чтобы приблизить их ввод в эксплуатацию, пояснил Волков.

Замглавы департамента добавил, что сейчас обсуждается возможность привлечения внебюджетных средств для финансирования этих объектов. Волков отметил, что в скором времени должны ввести в эксплуатацию другие две трассы — западный обход Краснодара и обход Аксая.

По словам главы госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, первую из этих автодорог должны открыть 10 июня 2023 года. Кроме того, в этом году хотят ввести трассу М-12 от Москвы до Казани. По словам главы компании, объекты находятся в очень высокой степени готовности.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле сообщили о разговоре Путина с командиром «Ахмата»
    Уехавшая в Европу звезда «Дома-2» раскрыла отношение к русским за границей
    Оценен экономический ущерб России от пандемии коронавируса
    Южнокорейская разведка вычислила вес Ким Чен Ына
    Назван самый модный цвет волос лета 2023 года
    Названы возможные участники трибунала по Украине
    Обходы четырех городов России собрались построить раньше срока
    Премьер Польши заявил об уже начавшемся контрнаступлении Украины
    Туристка упала со скалы и провела несколько часов на дне ущелья
    На Украине рассказали о договоре с Западом по поводу «Искандеров»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.