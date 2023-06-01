Пушилин назвал сроки полного разминирования Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин: на полное разминирование Артемовска потребуются месяцы

Военные саперы уже провели частичное разминирование Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в кулуарах форсайт-форума «Какая Украина нам нужна?», передает РИА Новости.

Он уточнил, что в городе, помимо оставленных украинскими военнослужащими ловушек со взрывными устройствами, осталось очень много неразорвавшихся снарядов. По словам Пушилина, на полное разминирование населенного пункта потребуются месяцы.