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14:02, 1 июня 2023Бывший СССР

Пушилин назвал сроки полного разминирования Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин: на полное разминирование Артемовска потребуются месяцы

Фото: ТАСС

Военные саперы уже провели частичное разминирование Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в кулуарах форсайт-форума «Какая Украина нам нужна?», передает РИА Новости.

Он уточнил, что в городе, помимо оставленных украинскими военнослужащими ловушек со взрывными устройствами, осталось очень много неразорвавшихся снарядов. По словам Пушилина, на полное разминирование населенного пункта потребуются месяцы.

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    Алевтина Запольская
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