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00:49, 1 июня 2023Бывший СССР

В Запорожье сообщили о бомбардировке складов ВСУ российской авиацией

Рогов заявил, что Российская армия ударила планирующими бомбами по складам ВСУ в Орехове
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России наносит удар по подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его информации, самолеты активно сбрасывают планирующие бомбы по складам и ангарам с техникой и боеприпасами. Взрывы слышны в Ореховском и Пологовском районах, а также в Гуляйполе и окрестностях.

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    Марина Совина
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