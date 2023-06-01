В Запорожье сообщили о бомбардировке складов ВСУ российской авиацией

Рогов заявил, что Российская армия ударила планирующими бомбами по складам ВСУ в Орехове

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России наносит удар по подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его информации, самолеты активно сбрасывают планирующие бомбы по складам и ангарам с техникой и боеприпасами. Взрывы слышны в Ореховском и Пологовском районах, а также в Гуляйполе и окрестностях.

