Российский пассажирский самолет аварийно сел в Москве из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Россия» аварийно сел в Шереметьево из-за неисправности автопилота

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» аварийно сел в Москве из-за неисправности автопилота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что лайнер летел из Ульяновска, когда командир воздушного судна сообщил об отказе автопилота. Экипаж Sukhoi Superjet 100 принял решение следовать в аэропорт прибытия — московскую авиагавань Шереметьево.

«При этом, согласно регламенту аэропорта назначения, была объявлена тревога, соответствующая посадке самолета с неисправностью. Лайнер сел в штатном режиме в 14:39», — указано в сообщении.

Ранее российская пенсионерка открыла дверь аварийного выхода самолета авиакомпании S7 перед вылетом и сорвала рейс. Инцидент произошел 2 мая с воздушным судном, следовавшим по маршруту Чита — Москва.