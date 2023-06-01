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15:26, 1 июня 2023Путешествия

Российский пассажирский самолет аварийно сел в Москве из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Россия» аварийно сел в Шереметьево из-за неисправности автопилота

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» аварийно сел в Москве из-за неисправности автопилота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что лайнер летел из Ульяновска, когда командир воздушного судна сообщил об отказе автопилота. Экипаж Sukhoi Superjet 100 принял решение следовать в аэропорт прибытия — московскую авиагавань Шереметьево.

«При этом, согласно регламенту аэропорта назначения, была объявлена тревога, соответствующая посадке самолета с неисправностью. Лайнер сел в штатном режиме в 14:39», — указано в сообщении.

Ранее российская пенсионерка открыла дверь аварийного выхода самолета авиакомпании S7 перед вылетом и сорвала рейс. Инцидент произошел 2 мая с воздушным судном, следовавшим по маршруту Чита — Москва.

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    Зарина Дзагоева
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