Появились новые данные об уникальном сервисе для российских школьников

«Сферум» подвел итоги года: сервисом пользуются почти 9,6 миллиона учеников и учителей

Коммуникационный сервис для школ — учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» — подвел итоги работы в 2022-2023 учебном году. Такие новые данные об уникальной платформе появились в распоряжении «Ленты.ру».

В частности, стало известно, что с 1 сентября прошлого года по 31 мая текущего года общее число пользователей выросло в 2,7 раза и достигло почти 9,6 миллиона. Число школьников, зарегистрированных на платформе, увеличилось в 2,6 раза и составило около 8,2 миллиона, учителей — в 3,2 раза, до 1,4 миллиона. «Сферум» также зафиксировал рост числа подключенных образовательных организаций в 2,3 раза — до 79,2 тысячи.

«В этом учебном году мы значительно расширили функционал нашего сервиса, который позволяет учителям, ученикам и их родителям удобно и безопасно общаться в чатах и онлайн-звонках, пересылать учебные материалы, создавать опросы, пользоваться электронным журналами и дневниками. Мы рады, что "Сферум" помогает организовать учебный процесс с учетом потребностей современных школ все большему числу пользователей», — подчеркнул генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

Сервис активно работает над интеграцией с электронными журналами и дневниками в российских регионах. По итогам учебного года свой аккаунт с учебным профилем «Сферум» в «VK Мессенджере» связали 423 тысячи пользователей. В учебном профиле также можно создавать информационные каналы: например, их открыли Минпросвещения России и Академия Минпросвещения.

«Сферум» был запущен 31 марта 2021 года в соответствии с постановлением российского правительства в рамках создания «Цифровой образовательной среды».