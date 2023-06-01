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12:07, 1 июня 2023Россия

Пожар в жилой пятиэтажке в Шебекино после обстрела ВСУ попал на видео

Shot: ВСУ обстреляли жилую пятиэтажку в белгородском Шебекино, после там загорелась крыша

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилую пятиэтажку в Шебекино Белгородской области, после там загорелась крыша. Пожар попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившемся видеоролике видно, что полыхает крыша здания. В воздух поднимаются клубы черного дыма.

В пятиэтажной постройке, объятой огнем в Шебекино, предположительно, располагается общежитие. По сведениям Telegram-канала Mash, здание находится рядом с местной администрацией.

Как пишет Shot, атаке подвергся и детский сад в Шебекино, который расположен напротив районной больницы.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что со стороны Украины идет массированный обстрел Шебекино. Глава подчеркнул, что в Шебекино и в окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, но реализовать это можно будет только после окончания прилетов и взрывов.

При этом Гладков добавил, что противника на территории Белгородской области «не было и нет».

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    Анна Щербакова
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