Власти опровергли данные о погибшем при обстреле автобуса в Шебекино

Губернатор Гладков опроверг данные о погибшем при обстреле ВСУ автобуса в Шебекино

1 июня в Telegram-каналах появилось сообщение, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) автобуса в Шебекино Белгородской области погиб один человек, еще несколько получили ранения. Однако информация не подтвердилась.

Информацию опроверг губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, — он пустой», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Публикация о погибшем не получила охвата в российских СМИ. Многие издания опубликовали опровержение со ссылкой на главу Белгородской области. При этом, информация распространилась в Telegram-каналах, однако некоторые каналы обновили посты, добавив, что данные не подтвердились.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»