Жительница Шебекино описала обстановку в городе

Жительница Шебекино рассказала о пожарах в городе после обстрела

Жительница города Шебекино Белгородской области, пожелавшая остаться анонимной, рассказала о ситуации в городе. В беседе с «Лентой.ру» она сообщила, что из-за продолжающихся обстрелов часть местных жителей покинула город еще прошлой ночью.

«Въезд в город закрыт. Бомбят по домам. Много домов просто горит сейчас. Выехать из города возможно. Половина еще ночью уехала», — поделилась жительница Шебекино.

Ранее стало известно, что автобус с людьми, которых эвакуировали из города Шебекино Белгородской области, попал под обстрел.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел Шебекино. Глава региона добавил, что в Шебекино и окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, но это будет возможно реализовать только после окончания прилетов.

В свою очередь, белгородский оперштаб сообщил о сложной обстановке в Шебекинском городском округе. Уточняется, что в указанном районе идут обстрелы и слышны звуки боя. Власти просят жителей сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным и проверенным источникам информации.