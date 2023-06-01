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12:23, 1 июня 2023Россия

Жительница Шебекино описала обстановку в городе

Жительница Шебекино рассказала о пожарах в городе после обстрела

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области / ТАСС

Жительница города Шебекино Белгородской области, пожелавшая остаться анонимной, рассказала о ситуации в городе. В беседе с «Лентой.ру» она сообщила, что из-за продолжающихся обстрелов часть местных жителей покинула город еще прошлой ночью.

«Въезд в город закрыт. Бомбят по домам. Много домов просто горит сейчас. Выехать из города возможно. Половина еще ночью уехала», — поделилась жительница Шебекино.

Ранее стало известно, что автобус с людьми, которых эвакуировали из города Шебекино Белгородской области, попал под обстрел.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел Шебекино. Глава региона добавил, что в Шебекино и окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, но это будет возможно реализовать только после окончания прилетов.

В свою очередь, белгородский оперштаб сообщил о сложной обстановке в Шебекинском городском округе. Уточняется, что в указанном районе идут обстрелы и слышны звуки боя. Власти просят жителей сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным и проверенным источникам информации.

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    Алена Шевченко
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