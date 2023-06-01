Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:07, 1 июня 2023Силовые структуры

В СК заявили о расследовании новых фактов обстрелов ВСУ российских территорий

В СК пообещали расследовать обстрелы ВСУ Белгородской, Курской и Запорожской областей

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Российские следователи пообещали расследовать факты новых обстрелов российских территорий со стороны ВСУ. Об этом в четверг, 1 июня, заявил Следственный комитет (СК) России.

По данным следствия, речь дет об ударах Вооруженных сил Украины по населенным пунктам в Курской, Белгородской, Запорожской областях и Донецку. Так, в результате обстрела Кореневского района Курской области пострадали два строителя и повреждены линии электропередач, четыре дома посекло осколками. В Белгородской области после обстрела села Новопетровка один россиянин был госпитализирован. Еще 8 человек пострадали в городе Шебекино.

В СК пообещали, что в ходе расследования установят все обстоятельства произошедшего, а действиям причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что ВСУ перебрасывают личный состав и технику в район Серебрянского лесничества в ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости
    Командир спецназа «Ахмат» заявил о начале подготовки к наступлению
    Кендалл Дженнер снялась в оголяющем тело платье на яхте
    «Мемориал» оштрафовали на 300 тысяч рублей за дискредитацию армии России
    Изменение климата заставило рыб мигрировать к полюсам
    В ФРГ сочли прием новых членов в НАТО невозможным во время конфликта
    В российских городах началось масштабное благоустройство
    Моуринью прокомментировал проигрыш «Ромы» в финале Лиги Европы
    Швеция заявила о победе России при затягивании вступления Стокгольма в НАТО
    В российской шахте обрушилась порода
    Мэрайя Кэри продала роскошное поместье в убыток
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.