В СК заявили о расследовании новых фактов обстрелов ВСУ российских территорий

В СК пообещали расследовать обстрелы ВСУ Белгородской, Курской и Запорожской областей

Российские следователи пообещали расследовать факты новых обстрелов российских территорий со стороны ВСУ. Об этом в четверг, 1 июня, заявил Следственный комитет (СК) России.

По данным следствия, речь дет об ударах Вооруженных сил Украины по населенным пунктам в Курской, Белгородской, Запорожской областях и Донецку. Так, в результате обстрела Кореневского района Курской области пострадали два строителя и повреждены линии электропередач, четыре дома посекло осколками. В Белгородской области после обстрела села Новопетровка один россиянин был госпитализирован. Еще 8 человек пострадали в городе Шебекино.

В СК пообещали, что в ходе расследования установят все обстоятельства произошедшего, а действиям причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что ВСУ перебрасывают личный состав и технику в район Серебрянского лесничества в ЛНР.